Fabio Concato a I Migliori Anni, chi è il cantautore: età, padre, moglie, figlie, malattia, psicoterapia e canzoni

Fabio Concato a I Migliori Anni. Stasera in tv, venerdì 19 maggio, in prima serata su Rai 1 Carlo Conti torna a far viaggiare attraverso musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi "di ieri" indietro nel tempo: un salto fino 40 anni fa. Protagonisti del momento del “Juke Box” invece, saranno due tra i cantautori più amati da più generazioni: Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen. Vediamo dunque chi è Fabio Concato.