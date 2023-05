F-16 possono cambiare il corso della guerra? Cosa sono, quali armi hanno e il nodo addestramento (servono 18 mesi)

F-16, i caccia più famosi al mondo, sono entrati di prepotenza nel vocabolario della guerra russo-ucraina. Ma cosa sono e come funzionano? E perché l'utilizzo da parte di Kiev potrebbe cambiare le sorti del conflitto? Gli Stati Uniti autorizzeranno gli alleati occidentali a fornire gli aerei da combattimento a Kiev approvando l'addestramento di piloti ucraini. Venerdì, il primo ministro britannico Sunak ha twittato: «Il Regno Unito collaborerà con Stati Uniti e Paesi Bassi, Belgio e Danimarca per fornire all'Ucraina la capacità aerea di combattimento di cui ha bisogno. Restiamo uniti». Ma quanti jet verranno consegnati, in che tempi e quali paesi li forniranno?

Guerre en Ukraine : Zelensky a "assuré" que les F-16 américains n'attaqueront pas le territoire russe #Ukraine #GuerreEnUkraine https://t.co/iD8e8168KJ — RTBF info (@RTBFinfo) May 21, 2023

Caccia F-16 all'Ucraina, anche l'Italia apre a Kiev per la preparazione dei piloti