Evan Ellingson, morto l'ex attore prodigio di CSI: aveva 35 anni. Il fratello morì nel 2008 per overdose

Evan Ellingson, ex attore prodigio americano è morto secondo quanto riporta TMZ. Ellingson, che non appariva in televisione da oltre un decennio, è deceduto domenica nella sua casa nella Contea di San Bernardino, dove il suo corpo è stato trovato nella camera da letto, secondo quanto riferito dall'ufficio del coroner. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare, ma le autorità ci dicono che al momento non sembra esserci stato alcun coinvolgimento di terze parti. Suo fratello, nel 2008, era deceduto proprio in seguito a un'overdose.