Eurovision 2024, si parte. Oggi 7 maggio la prima semifinale del contest musicale più amato d'Europa. In gara 15 paesi, con esibizioni che spaziano da hit estive da ballare con un mojito in mano a ballad sentimentali in grado di farci commuovere.

Ecco le nostre pagelle sui top e flop delle esibizioni che si stanno svolgendo in diretta da Malmo in Svezia.