Eurovision 2023 al via stasera: perché Mengoni canta solo in finale, chi è l'altra italiana in gara, ci sarà anche Mahmood: 10 curiosità da sapere

Con Marco Mengoni a portare alta la bandiera italiana, è ufficialmente partito il countdown per l'Eurovision Song Contest 2023, il più grande evento di musica dal vivo al mondo, ai nastri di partenza a Liverpool. I primi due appuntamenti sono previsti per oggi, martedì 9 maggio, e giovedì 11 maggio, e decreteranno le venti nazioni che potranno accedere alla finale di sabato 13, dove si aggiungeranno alle 6 già finaliste. Ma Marco Mengoni non sarà l'unico italiano in gara. Ecco dieci curiosità che (forse) non sapete.