Donne, quanto e dove governano? Dalla Francia all'Islanda ecco quanto è rosa l'Europa

La regina Margrethe II in Danimarca non si conta (è una carica ereditata). Esclusa lei ci sono attualmente 3 donne a capo di uno Stato membro dell'Unione Europea. E poi 7 donne capi di governo. Sono in tutto dieci.

Capi di Stato - Si tratta di Zuzana Čaputová, capo di Stato della Repubblica slovacca dal 2019. Poi c'è Katerina Sakellaropoulou, presidente della Grecia dal 2020, e Katalin Novak, presidente dell'Ungheria dal 2022.

Capi di governo - Cinque donne capi di governo: sono Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca e Sanna Marin, entrambe dal 2019, capo del governo finlandese, Ingrida Šimonyte, primo ministro della Lituania dal 2020, Kaja Kallas, capo del governo estone dal gennaio 2021 e infine Katrín Jakobsdóttir, primo ministro dell'Islanda dal 2017 e Magdalena Andersson, capo del governo svedese dal novembre 2021. Elisabeth Borne è la neo premier della Francia.

Finlandia e Polonia sono i Paesi che hanno nominato il maggior numero di donne in una di queste due posizioni. In Finlandia è stato così con Tarja Halonen, presidente dal 2000 al 2012, con Anneli Jäätteenmäki, primo ministro nel 2003, con Mari Kiviniemi, capo del governo dal 2010 al 2011, e ora con Sanna Marin. Il governo polacco è stato guidato da una donna per tre volte: Hanna Suchoka dal 1992 al 1993, Ewa Kopacz dal 2014 al 2015 e Beata Szydło dal 2015 al 2018. In Francia, l'unica donna Primo ministro è stata Edith Cresson, dal 1991 al 1992 sotto la presidenza di François Mitterrand. Oggi (16 maggio 2022, ndr) il presidente Emmanuel Macron ha nominato Elisabeth Borne che diventa la seconda donna francese a ricoprire questo ruolo.

In 8 dei 27 Stati membri dell'UE una donna non è mai stata né capo di Stato né capo di governo. Si tratta di Austria, Bulgaria, Cipro, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.