Sono tre i morti, sei gli operai dispersi e tre i feriti in un'esplosione, forse provocata da un incendio, avvenuta attorno alle 15 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese.

Alcuni ustionati in gravi condizioni trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Cesena e Parma. Sono in corso le ricerche, ma anche le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momento nei lavori.