Soldati Usa uccisi, quale sarà la vendetta di Biden? L'allarme escalation e il timore di uno scontro diretto con l'Iran: ecco gli scenari

In principio sono stati gli Houthi che, istigati da Teheran nel Mar Rosso, hanno costretto gli Usa a un maggior coinvolgimento nella guerra esplosa in Medio Oriente. Dopo mesi trascorsi a cercare di limitare la reazione israeliana su Gaza, per evitare l'escalation sul fronte libanese, l'America e il suo presidente democratico si sono ritrovati coinvolti nella conflitto medio orientale. La seconda fase della strategia del regime, che oggi punta a far ritirare le truppe di Washington dallo scacchiere siro-iracheno, è scattata ieri: l'attacco con i droni di domenica 28 gennaio ha distrutto l'avamposto militare segreto americano in Giordania uccidendo tre soldati ed ha cancellato i dubbi lasciando il posto alla paura fondata di un'escalation con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella guerra.