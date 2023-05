Emma al Concerto Primo Maggio: chi è l'ex di Amici? Età, carriera, fidanzato, il tumore e il dolore per la morte del padre

Emma Marrone al Concerto Primo Maggio a Roma. La maratona, presentata da Ambra Angiolini e Biggio, partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2. La piazza, previsioni alla mano, si preannuncia una distesa di ombrelli aperti, ma naturalmente il Concertone si farà. A dare il via alle danze ci penseranno alle 14 Leo Gassmann (reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con “Terzo cuore”), Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro, poi avanti fino a dopo la mezzanotte. Vediamo insieme chi è Emma Marrone.