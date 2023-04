Schlein e il trench, dalle borse low cost della Meloni alla giacca di pelle di Renzi: cosa c'è dietro agli abiti dei politici

Kate Middleton non indossa mai vestiti arancioni e il motivo non ha niente a che fare con il protocollo reale. La principessa del Galles semplicemente si affida all'armocromia, ovvero l'analisi del colore che ha menzionato anche la leader del Pd Elly Schlein (attirandosi una valanga di critiche). E chi dice che l'armocromia non c'entra niente con la politica, sbaglia: da sembre il look giusto ha un ruolo fondamentale nella comunicazione. E dunque anche nella politica. Lo chiamano power dress. I politici comunicano attraverso il loro modo di vestire, dalle maniche arrotolate di Obama (e Renzi) alle cravattone rosse di Trump, dalle borse understated di Giorgia Meloni ai rigidi tailleur monocromi di Angela Merkel, passando per le t-shirt verde militare di Zelensky. Che i politici abbiano consulenti d'immagine - e di colori - non è quindi una gran sorpresa, forse sorprende che lo si ammetta senza timore di svelare uno dei tanti ingredienti nemmeno tanto segreti che caratterizzano la comunicazione politica.

