Si possono votare più candidati o solo una lista? E come funzona per chi deve votare anche per le amministrative? Oggi in Italia è vigilia elettorale, e il Bel Paesi si sta preparando a un importante momento di partecipazione democratica.

In questa tornata elettorale, infatti, gli italiani sono chiamati a votare per le elezioni europee, per le amministrative in oltre 3.700 comuni, e, limitatamente al Piemonte, anche per le regionali.