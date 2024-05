Elezioni Europee 2024, come, quando e per cosa si vota: candidati, orari, scrutinio. La guida completa

Le elezioni europee 2024 rappresentano un appuntamento cruciale per i cittadini italiani e per l'intera Unione Europea. In Italia, le votazioni si terranno l'8 e il 9 giugno 2024. Questo evento, che si svolge ogni cinque anni, non solo determina la composizione del Parlamento europeo, ma riflette anche le sfide, le aspirazioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il continente. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su come e quando votare, chi sono i candidati, gli orari e quando avrà inizio il processo di scrutinio.