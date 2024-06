Sindaci, chi ha vinto e chi ha perso? Quali Comuni vanno al ballottaggio? I risultati delle elezioni amministrative

Erano 3700 i comuni chiamati a rinnovare il sindaco alle elezioni amministrative, che si scono svolte negli stessi giorni delle europee. Di questi 3.700 comuni, 29 erano capoluoghi di Provincia.

E ora che gli spogli si sono quasi conclusi, si può fare il bilancio dei vincitori e dei vinti. Al momento il primo turno se lo aggiudica il centrosinistra per 10 Comuni a 6. Ma in 13 comuni il verdetto è rimandato al ballottaggio fra due settimane, perchè non è stato raggiunto il quorum del 50%.

Elezioni Comuni, chi ha vinto? Ballottaggio a Bari, Firenze, Perugia, Potenza. Pescara e Ferrara al centrodestra. Cagliari-Bergamo al centrosinistra