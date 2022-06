Oggi circa 9 milioni di italiani sono chiamati a votare per eleggere i sindaci di 978 Comuni. Il voto è amministrativo ma ha una rilevanza politica poiché vanno al voto ben 26 capoluoghi di provincia (fra i quali quattro regionali: Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro). Cinque anni fa, in una fase molto diversa dall’attuale, con Matteo Renzi presidente del Consiglio e una intensa ondata migratoria dall’Africa, quasi ovunque si affermò il centro-destra. Che però per questa tornata in molti comuni non è riuscito a trovare un’intesa fra tutte le componenti e qui e là non mancano forti polemiche. Anche se sulla sponda del centro-sinistra non tutto fila liscio, a differenza di altre amministrative i Dem hanno trovato l’accordo con i 5Stelle quasi ovunque. E dunque questo voto è una sorta di piccola prova generale del “campo largo” immaginato dal segretario Pd Enrico Letta.