Eleonora Daniele a "La Vita in Diretta": la notorietà con il Grande Fratello, la carriera e il dramma familiare

Ospite oggi in tv a "La Vita in Diretta" condotto da Alberto Matano alle 17.05, sempre su Rai 1, Eleonora Daniele è uno dei volti più noti della Rai e non solo. Conosciutissima per essere la conduttrice di porgrammi come Unomattina e Storie vere, la sua carriera è in realtà iniziata come concorrente del Gande Fratello.

Vediamo allora insieme chi è Eleonora Daniele, tra vita privata, curiosità e gli esordi nella tv.