Elena Di Cioccio, chi è la conduttrice che ha dichiarato di essere sieropositiva? Età, malattia, suicidio della mamma, dipendenza cocaina e vita privata

«Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva», comincia così il monologo di Elena Di Cioccio a Le Iene. «Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita». La conduttrice, ex Iena, racconta così per la prima volta pubblicamente di essere sieropositiva. Trova il coraggio ora di raccontare in un monologo quella verità che 20 anni fa l'ha sconvolta. Una diagnosi che oggi pur non essendo più una sentenza a pena di morte, ancora per ignoranza (e paura) ghettizza chi la riceve. Ha scelto la potenza del mezzo televisivo per dire la verità. «All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. “E se contagi qualcuno?”, mi dicevo, “Non me lo perdonerei mai”. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta». La donna ha sperimentato su se stessa la vergogna pur non essendo colpevole di nulla. Una vergogna che l'ha portata a nascondere la malattia. Ma chi è Elena Di Coccio?