Elena Cecchettin, chi è la sorella di Giulia: il rapporto col papà, le frasi sui social e la battaglia per le donne

Dal dolore immenso per la sorella perduta tragicamente alla rabbia per i commenti dei politici sui social; dall'ansia per la sorte di una 16enne scomparsa a poche decine di chilometri da casa sua - 'vi prego, non di nuovo' scrive sui social - fino all'impegno e alla mobilitazione contro la violenza di genere. È una battaglia su più fronti, ma sempre nel nome di Giulia, quella di Elena Cecchettin; quasi un giuramento che la sorella minore della 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta affida ai social con la promessa di «distruggere tutto».