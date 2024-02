Edaordo Leo: età, carriera, vita privata. Chi è l'ospite della prima serata di Sanremo 2024

Ospiti della serata la campionessa di sci Federica Brignone per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai Il clandestino. Sul palco dell'Ariston ci sarà anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Scopriamo insieme chi è Edoardo Leo.

Sanremo 2024, scaletta prima serata: apre Clara, chiude Il Tre. Mengoni co-conduttore e superospite (si chiude alle 2 di notte)