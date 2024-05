Se il prossimo 5 novembre Donald Trump verrà rieletto, entro 24 ore fermerà la guerra fra Russia e Ucraina. Questa è un’affermazione che lui stesso ha fatto più di una volta, ma sempre rifiutandosi di chiarire come potrebbe convincere Zelensky e Putin a deporre le armi così prontamente. «A ciascuno di loro dirò certe cose che non direi al resto del mondo, ed è per questo che non posso dirvi molto di più» ha spiegato sibillinamente il tycoon in un’intervista all’ex collaboratore Sebastian Gorka.