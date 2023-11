Dimitri Fricano, il killer di Erika Preti scarcerato perché obeso appare in tv: «Da quel giorno sono fuori di testa, rischio di morire ogni secondo»

«Avrei voluto morire io al posto di Erika. Io non vivo più da quel giorno, da sei anni non vivo più». Sono le parole di Dimitri Fricano, che nel giugno 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata Erika Preti, 28 anni, a San Teodoro (Sassari), durante un litigio prima di una gita in barca. Condannato a 30 anni di carcere, nei

giorni scorsi ha ottenuto gli arresti domiciliari per le condizioni di salute: una grave forma di obesità.