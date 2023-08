Crociera Santorini, caos rimborsi: quanto spetta se la tappa salta o c’è ritardo. «I buoni? si possono rifiutare»

Se la nave salta una tappa o ritarda l'arrivo, si può chiedere il rimborso? È il caso della crociera di Santorini. Dove i passeggeri non sono giunti a Mykonos all'orario previsto, ma la mattina dopo. La causa è stato un incidente: un ospite è caduto dal balcone della cabina mentre il transatlantico era nel porto dell'isola greca. Ferito gravemente, è stato portato al pronto soccorso. Operazione che, però, ha causato un ritardo nella partenza. In molti, tuttavia, hanno perso i soldi delle prevendite acquistate per trascorrere la serata nei locali notturni del posto. E non gli è stato riconosciuto alcun indennizo, ma solo un buono da 100 euro spendibile esclusivamente sulla nave. Possono allora chiedere un risarcimento danni? Risponde l'avvocato civilista Paolo Vitali, iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti e patrocinante dinanzi alle Magistrature superioridal 2001 nonché arbitro accreditato presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Passeggero caduto dalla nave a Santorini. «Ho perso 330 euro per un ubriaco, non sono andato a Mykonos e non ci hanno neanche rimborsati»