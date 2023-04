Cristina Scozia, chi era la ciclista morta investita da una betoniera a Milano: personal trainer e madre di una bimba di 6 anni

Cristina Scozia è morta sul colpo a 39 anni, travolta e uccisa da una betoniera in pieno centro a Milano, mentre pedalava a bordo della sua bicicletta. É l'ultima di una lunga scia di sangue nel capoluogo lombardo: appena due mesi fa, riporta il Corriere della Sera, in piazzale Loreto un tir aveva travolto la 38enne Veronica D’Incà, che pure viaggiava in bici. E prima ancora, a novembre, sui Bastioni di Porta Nuova, un’altra betoniera aveva stroncato la vita della ciclista 66enne Silvia Salvarani. Se si considerano anche pedoni e monopattini, si contano sette vittime in tre mesi.

All'indomani della morte di Scozia, sono anche stati diffusi i dati dell'osservatorio dell'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (Asaps): 31 ciclisti morti, da inizio anno alla data del 21 aprile 2023, sulle strade italiane. Di questi, almeno sei hanno perso la vita sotto le ruote di un autocarro. Ecco chi era dunque Cristina Scozia, ultima vittima della strage silenziosa.