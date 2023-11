Cristina Chiabotto ospite a "Boomerissima": gli esordi, la rottura con Fabio Fulco e la gioia della maternità

Cristina Chiabotto sarà ospite stasera in tv a Boomerissima, il programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi che mette in scena avvincenti e ironiche sfide tra boomer e millennials, rappresentati da due distinti gruppi di ospiti.

Ludovico Tersigni, da Skam alla scultura passando per X Factor: chi è l'attore (e da poco artista) ospite stasera a Boomerissima

Dopo la maternità, l'ex Miss Italia si è allontanata dai riflettori, ma continua ad essere seguitissima sui social e impegnata in diverse attività pubbliche. Vediamo allora insieme tutto ciò che c'è da sapere su Cristina Chiabotto, ex modella, presentatrice e un volti più familiari della tv italiana.