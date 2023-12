Covid, le nuove varianti e i loro sintomi. Da Pirola a Eris fino a JN.1: come riconoscerle e tempo di incubazione

Covid, la variante Pirola (BA.2.86), insieme alla sua “famiglia”, è in «costante aumento» a livello globale. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità dopo l'ultima riunione del Gruppo consultivo tecnico sulla composizione del vaccino Covid (Tag-Co-Vac). Ma non è tutto. Due varianti strettamente correlate, EG.5 (o Eris) e HV.1, attualmente comprendono quasi la metà dei casi di infezioni negli Stati Uniti. In aumento anche JN.1, discendente diretto di Pirola e ultima, in ordine cronologico, a comporre il complesso mosaico dell'evoluzione del coronavirus. Un dato piuttosto allarmante, che sottolinea la capacità diffusiva di questi lignaggi. Quali sono le differenze tra le varianti? Quali sono i sintomi? Come riconescerle? E i come differiscono i tempi di incubazione?