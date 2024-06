Terzo weekend di giugno. L’estate è praticamente arrivata e se molti romani decidono di lasciare - seppur per poche ore - la città e affollare le spiagge del litorale altri, invece, preferiscono godersi le bellezze romane e ricaricarsi per l’inizio di una nuova settimana lavorativa. Ecco allora cosa fare a Roma sabato 15 e domenica 16. Un tour di eventi: rassegne musicali, cinematografiche e gastronomiche. E spazio al divertimento anche per i più piccini. Gli eventi da non perdere