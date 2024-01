Corea del Nord, navi russe caricano armi e missili balistici nel porto di Najin: le foto satellitari esclusive

Navi russe che caricano armi nel porto nordcoreano di Najin. È quanto immortalato da fotografie satellitari che gli 007 di Londra hanno fornito a un gruppo di esperti dell'Onu. Le immagini potrebbero essere una prova per avviare un'indagine ufficiale sul commercio di armi che violerebbe le sanzioni internazionali. La Corea del Nord è stata accusata di aver fornito missili balistici e centinaia di migliaia di proiettili di artiglieria al governo russo per la sua guerra in Ucraina da quando Vladimir Putin ha incontrato Kim Jong-un nell'estremo oriente della Russia a settembre. Le loro relazioni sembrano essere in espansione. Putin ha incontrato il ministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, al Cremlino questa settimana con cui ha discusso «dell'ulteriore sviluppo delle nostre relazioni in tutti i settori, compresi quelli sensibili», ha detto un portavoce del Cremlino.

Guerra in Ucraina, la Finlandia avverte: «La Russia è una minaccia a lungo termine per l'Europa»