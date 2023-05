Re Carlo concerto Windsor, look pagelle: Kate con l'abito riciclato (10), Katy Perry regina dello spazio (5), il ritorno di Sarah Ferguson (9)

La più bella? Kate Middleton e chi altrimenti. Parata di star nel secondo giorno di festeggiamenti per l'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Davanti a più di 20.000 persone presenti per il concerto organizzato nel parco del castello di Windsor si sono esibiti Lionel Richie, i Take That, Andrea Bocelli. Ha cantato anche Katy Perry, che è ambasciatrice del British Asian Trust fondato da re Carlo nel 2007. Tra colpi di stile e qualche scivolone, ecco i loro look.