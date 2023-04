Compra allineatore per i denti online ma si pente: «La mia mascella si è mossa, mi ha rovinato il sorriso»

«La mia mascella si è mossa». È l'effetto di un allineatore dei denti sull'influencer di Tiktok Liz Caire. A cui un'azienda gliel'ha offerti in cambio di un video con il prodotto. «Quando ho visto che i miei denti si stavano separando, sono andata allora da uno specialista. E ovviamente mi ha detto: 'Questo non è sicuro per i tuoi denti"». Sui social, però, sono di tendenza. Ma come funzionano? E perché possono essere pericolosi? Ce ne parla il dentista Andrea Tiberi.

