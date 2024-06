La classifica delle migliori università nel mondo, il Politecnico di Milano la prima italiana. E la Sapienza guadagna due posti

Per occupabilità e sostenibilità il Massachusetts Institute of Technology celebra tredici anni al primo posto, l'Imperial College London raggiunge il secondo posto, mentre l'Università di Oxford rimane al terzo posto e l'Università di Harvard al quarto. L'Università di Cambridge scende al quinto posto, perdendo tre posizioni. Sebbene Imperial College London avesse già occupato il secondo posto nel 2014, quell'anno era a pari merito con l'Università di Cambridge, mentre quest'anno è la prima volta dal 2004, anno di inizio della classifica, che la prima università britannica non è Oxbridge. E' quanto emerge dall'indagine QS Quacquarelli Symonds, che ha pubblicato la ventunesima edizione del QS World University Rankings 2025. Con 1500 università in 106 paesi, è l'unica classifica del suo genere che si occupa di occupabilità e sostenibilità. I risultati si basano sull'analisi di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni di oltre 280.000 esperti tra docenti accademici e datori di lavoro.