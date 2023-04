Classifica delle città italiane più amate dai turisti: nella top 10 Roma è solo quinta (dietro Napoli e Firenze)

Il turismo è oramai ripartito dopo le stagioni horror dovute alla pandemia. Non solo è ripartito ma quest'anno si prevede un boom di turisti n tutta. Ma quali sono le località più apprezzate?

Preply, celebre piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere, ha stilato un report molto interessante da cui si evince una classifica con qualche sorpresa: analizzando i dati online, ha preso in considerazione non tanto il numero di recensioni ottenute da ciascuna città, bensì la percentuale di quelle positive, per capire l’indice di gradimento di ogni luogo. E nella top ten assoluta delle città più apprezzate c'è anche una pugliese.