Classifica 50 hotel migliori del mondo, al primo posto un italiano sul Lago di Como

La World’s 50 Best Hotels Academy ha stilato la classifica 2023 dei 50 migliori hotel del mondo, e al primo posto c'è l'Italia, che occupa diverse posizioni della lista con splendide strutture anche molto diverse tra loro. Ma come funziona precisamente?

L'Accademia riunisce 580 esperti internazionali divisi in nove aree del mondo, ciascuna delle quali ha un presidente. I presidenti dell'Accademia rimangono anonimi per eliminare la possibilità di attività di lobbying, mentre i votanti devono semplicemente elencare i sette migliori hotel in cui hanno soggiornato negli ultimi 24 mesi, in ordine di preferenza. Vediamo allora le migliori strutture alberghiere italiane che si sono aggiudicate un posto nella prestigiosa classifica e la lista completa dei 50 migliori hotel a livello internazionale.