Pavia, scandalo al Circolo canottieri Ticino, la chat sessista sulle figlie (ventenni) dei soci: «Voto al migliore lato B» e foto in bikini: è bufera

Non è il primo caso, e si sospetta che non sarà l'ultimo. La vicenda di un'altra, l'ennesima chat sessista viene stavolta da Pavia, dal prestigioso circolo Canottieri Ticino, uno dei più esclusivi della zona: la racconta la Provincia Pavese, che parla di un fascicolo già presente in Procura per diffamazione presentato da tre donne, vittime di foto e insulti sessisti in una "chat del tennis" per soli uomini. E uno dei soci avrebbe già avuto una prima sanzione, una sospensione di tre mesi.