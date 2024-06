Chi è Ciotti, il leader dei Repubblicani francesi espulso dopo l'accordo con Le Pen: origini italiane, carriera e vita privata

È caos in Francia per l'espulsione di Éric Ciotti, il Presidente dei Repubblicani francesi - che fanno parte del Partito popolare europeo (Ppe). Il leder è stato cacciato dal partito all'indomani dall'accordo elettorale stretto con il movimento politico di Marine Le Pen. Nel pomeriggio, l'ufficio politico del partito convocato per le 15 con l'intento di destituirlo ha deciso e votato all'unanimità l'espulsione di Ciotti (anche se lui si era opposto dicendo che era una manovra illegale). Dopo la decisione, Ciotti ha aggiunto: «Io sono e resto il presidente della nostra formazione politica, eletto dagli iscritti». È la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia che i Républicains, eredi dei neogollisti raggiungono un'intesa con Marine Le Pen.

Repubblicani, Ciotti espulso: «Sono e resto il presidente». Lui chiude la sede con il lucchetto l'ufficio politico si riunisce a 500 metri