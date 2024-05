Cina, esercitazioni militari per punire Taiwan: caccia da combattimento e navi circondano a sorpresa tutta l'isola. Pechino: chi sostiene Taipei finirà con la testa rotta

Esercitazioni militari punitive contro Taiwan. Le chiamano proprio così i cinesi che hanno iniziato a sorpresa, senza alcun preavviso, una due giorni di esercitazioni militari intorno alll'isola di Taiwan come «forte punizione» per gli «atti separatisti» dell'isola autogovernata. Le esercitazioni della Cina simulano un attacco su larga scala e arrivano tre giorni dopo l'insediamento del presidente William Lai, definito da Pechino un «pericoloso piantagrane» e un «traditore».

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) are conducting joint military drills surrounding the island of Taiwan from Thursday to Friday. pic.twitter.com/GvtwDJCJA1