Cina contro Taiwan: il Paese si prepara alla guerra? L'accumulo dell'oro e l'acquisto del petrolio

Un insolito accumulo di materie prime, tra cui l'oro, da parte della Cina sta insospettendo il mondo: è possibile che il presidente Xi Jinping si stia preparando alla guerra contro l'isola di Taiwan.

«Xi sembra abbia studiato il programma di sanzioni che l'Occidente ha applicato contro la Russia dopo l'attacco in Ucraina e poi ha avviato misure protettive a lungo termine per chiudere i boccaporti dell'economia cinese e resistere a pressioni simili», ha scritto di recente Michael Studeman, ex capo dell'Office of Naval Intelligence.

Cina circonda Taiwan con navi da guerra e caccia. «Manovre militari per testare capacità di prendere il potere»