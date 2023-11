Tempesta Ciaran, il meteorologo: «Altri cicloni extratropicali sino a marzo. Piove più violentemente del passato»

«Tutto il Mediterraneo e tutto il territorio italiano sono vulnerabili ai fenomeni estremi, che probabilmente aumenteranno nel futuro». Come previsto, la tempesta Ciaran sta colpendo pesantemente l'Europa: sono 12 le vittime accertate nel Vecchio Continente, oltre 5 in Italia. Ma in cosa consiste l'eccezionalità di questo ciclone? «Ciaran è diversa dalle tempeste del passato - spiega Daniele Berlusconi, meteorologo 3BMeteo - poichè da normale perturbazione in poche ore ha raggiunto una pressione quasi da uragano, molto bassa per le zone europee».