Falcon 2000, ecco l'aereo dell'Aeronautica Militare con cui sta tornando in Italia Chico Forti

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. Atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare: Forti sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure. Viaggia a bordo di un Falcon 2000 dell'Aeronautica Militare. Si tratta di un jet d'affari bimotore prodotto dalla Dassault Aviation, un'azienda aerospaziale francese. Nel contesto dell'Aeronautica Militare italiana, il Falcon 2000 è utilizzato principalmente per compiti di trasporto Vip, trasporto di alti ufficiali, personalità governative, e talvolta anche per missioni di evacuazione sanitaria e trasporto di organi.