Chiara Tramontano, chi è la sorella di Giulia che si batte contro Impagnatiello: «Hai pianificato la sua morte per 6 mesi»

Si è trovata faccia a faccia con Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha ucciso sua sorella Giulia Tramontano. Chiara si è alzata ed è uscita dall'aula quando lui ha preso la parola, ieri nel processo che lo vede imputato per omicidio: «Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto - ha scritto in una storia su Instagram al termine dell'udienza -. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago dopo averli uccisi barbaramente. Meriti di svegliarti ogni giorni in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso». Chiara e il padre Franco hanno abbandonato il loro posto ed sono usciti dall'aula della Corte d'Assise.