Chiara Francini, età, vita privata, il compagno con cui sta da 16 anni e il monologo sul figlio mai nato: chi è l'attrice ospite di Loretta Goggi

Chiara Francini ospite a Benedetta Primavera lo show di Loretta Goggi che prende il via da stasera in tv, venerdì 10 marzo su Rai 1. Reduce dall'esperienza di Sanremo 2023 dove il suo monologo sulla scelta di essere madre o no, ha scosso molte reazioni, torna in tv ospite del programma dell'artista 72enne. ma chi è Chiara Francini?