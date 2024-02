Chiara Ferragni, l'esperto di crisis management: «Scelte folli, ha stabilito un record di errori»

«Verrebbe da chiedersi se a guidare le azioni di Chiara Ferragni è il masochismo o l’autosabotaggio». Non tutti condividono le scelte dell'influencer, come Andrea Camaiora, CEO The Skill Group ed esperto in cris management. Dopo il caso dell'hotel francese, si discute ancora quale sia la strategia più efficace per l'imprenditrice così da superare la crisi. E c'è chi ipotizza addirittura che possa essersi trattato di un test per vedere l'effetto. Le conseguenze sono state sia negative che positive: da un lato la struttura è stata costretta a bloccare i commenti dopo una valanga di insulti; dall'altra parte, però, ne ha avuto un ritorno in termini di immagine tanto che la proprietaria ha detto che le prenotazioni sono aumentate. Sentiamo il parere di Camaiora.

Chiara Ferragni, l'hotel promosso sui social dagli insulti al boom di prenotazioni. La proprietaria: «In 24 ore il doppio di follower di anni di lavoro»