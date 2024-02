Chiara Ferragni, la psicoterapeuta: «È in una prigione mentale, non è pronta per il nuovo»

Nulla sarà più come prima per Chiara Ferragni. Ha dovuto bloccare i commenti, cambiare strategia comunicativa e anche legali. Se un tempo era abituata a condividere senza freni sui social, ora tutto è cambiato. Niente più messaggi da parte di tutti e stop ai video. Una prigione mentale. «È una situazione limitante - sottolinea la psicoterapeuta Emilia Sannini -, ma anche nuova. Forse lei non è pronta per il nuovo. Se non funziona più quel sistema, bisogna rinnovarsi». Come? E in che modo arginare gli insulti degli haters?

Ferragni, il "finto" boom di prenotazioni all'hotel promosso. La struttura: «Piena disponibilità, anche in alta stagione»