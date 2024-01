Ferragni, chi è Alessandra Balocco: la presidente indagata per truffa. «Emergerà la nostra buona fede». Il fratello morì colpito da un fulmine

Caso Pandoro-Ferragni. Nel mirino della Procura di Milano non c'è solo la nota influencer, Chiara Ferragni, ma anche Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato dell'azienda piemontese, iscritta anche lei nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato, in base anche a una sentenza della Cassazione, è truffa aggravata dalla minorata difesa dei consumatori in quanto commessa con il sistema informatico.