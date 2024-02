Tutto iniziò, parafrasando l'ormai famosa sigla del loro reality, con un cane e un papillon. Ma dopo sette anni sembra proprio che la favola social dei Ferragnez sia giunta al capolinea: Fedez è andato via di casa domenica scorsa e Chiara Ferragni per la prima volta in dieci anni ha dato forfait alla fashion week milanese preferendo restare a casa con i due figli. The Ferragnez, titoli di coda: cinque anni dopo il matrimonio da sogno in Sicilia il rapper ha fatto armi e bagagli e lasciato l'attico extralusso dove la coppia aveva traslocato da poco.

Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo che vada tutto bene»