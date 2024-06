I voti come si sono spostati fra i partiti? I flussi: Fdi ruba consensi a Lega e Fi, Il Pd a M5S e Azione

Cosa è successo in questi due giorni elettorali? Chi ha votato cosa? O meglio: chi ha scelto di non votare più chi? Si parla di polarizzazione e di consolidamento e crescita per diversi partiti politici. Cosa significa?

Una prima analisi dei flussi elettorali è offerta dai politologi dell'Istituto Cattaneo che registrano al Sud i movimenti maggiori, ossia gli spostamenti di voti più rilevanti. È al Sud che il M5S ha perso (soprattutto verso l’astensione). È al Sud che Fi e Lega hanno registrato buona parte dei loro (piccoli) progressi e che l’ex Terzo Polo ha attenuato la sconfitta. Avs, Pd e FdI hanno invece migliorato le loro posizioni ovunque, attraendo elettori di varie provenienze. Vediamo nel dettagli.