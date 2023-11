Chanel Totti "regala" un'Audi da 168 mila euro al fidanzato Cristian Babalus: il concessionario è quello degli youtuber che uccisero il piccolo Manuel

Chanel Totti, 16 anni, ha regalato al fidanzato Cristian Babalus un'Audi R8 GT da 168mila euro... «Ma solo per 24 ore», precisa la figlia del noto ex calciatore Francesco Totti che si è recata alla concessionaria di Gabriele Morabito, nota per noleggiare auto ai vip, dove ha organizzato la sorpresa per il fidanzato. Lo stesso salone pubblicizzato dagli youtuber "The Borderline", che a Casal Palocco guidavano la Lamborghini che provocò l'incidente in cui morì il piccolo Manuel.