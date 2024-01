Chanel Totti, l'ex fidanzata di Cristian Babalus: «Lui mi ha tradito dopo la nascita di nostra figlia, trovai dei messaggi di lei sul cellulare»

L'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus procede a gonfie vele, ma c'è chi non sembra aver dimenticato il modo in cui è iniziata la loro relazione. Una partenza travagliata che ha creato sin da subito polemiche sui social a causa delle tempistiche.

Qualche mese fa Martina De Vivo, tiktoker di successo ed ex fidanzata di Cristian Babalus ha accusato il suo ex di averla tradita subito dopo il parto della figlia Kylie che tra qualche giorno compirà un anno: «Ho trovato dei messaggi con Chanel e quando l'ho chiamata lei mi ha detto che non era un problema suo». La versione è stata smentita da Cristian, ma le tempistiche non tornano e Martina è tornata a lanciare frecciatine.