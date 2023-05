A partire da quest'anno cambiano il tetto massimo degli importi e i requisiti per richiedere la Carta acquisti per la spesa, la misura di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Legge 112/2008 per le famiglie che si trovano in una situazione particolarmente disagiata, utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari e sanitari di prima necessità e il pagamento delle bollette della luce e del gas. Si trattava di una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili che viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro.

Completamente gratuita, viene emessa da Postepay per conto del Ministero dell'Economia e Finanze (Mef). Funziona come una normale carta di pagamento elettronica prepagata e ricaricabile, del tutto simile a un Postamat. La differenza consiste nel fatto che le spese non sono addebitate al titolare della Carta ma direttamente allo Stato.

Quali sono i nuovi requisiti per ottenere la Carta?