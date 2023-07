Carta acquisti 2023, oggi parte la distribuzione delle tessere negli uffici postali: ecco i moduli per chiedere la social card

Oggi parte la distribuzione della Carta acquisti 2023: le tessere bancomat arriveranno fisicamente negli uffici Postali. Oggi, o nei prossimi giorni, i beneficiari della Carta acquisti potrebbero ricevere una comunicazione dal Comune che li avvisa di richiedere la social card e di andarla a ritirare negli uffici di Poste italiane.

Ma senza aspettare la comunicazione del Comune, la persona si può attivare autonomamente e richiedere il beneficio, se ne ha diritto. In queste schede spieghiamo come fare, ci sono anche i link per scaricare il modulo da compilare per inoltrare la domanda.

La Carta consente di fare acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette dell'energia elettrica e di fornitura gas. È completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica. Viene periodicamente ricaricata dallo Stato.

La Carta acquisti (si chiama anche Dedicata a te) è uno strumento istituito dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Non possono ottenerla tutti. Ci sono specifici requisiti.