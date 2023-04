Buckingham Palace ha rivelato ulteriori dettagli in vista dell’incoronazione del re Carlo III , che avverrà a Londra tra meno di un mese. Il nuovo sovrano britannico sarà incoronato insieme alla moglie, Camilla, durante una funzione religiosa nell’abbazia di Westminster che si svolgerà la mattina del 6 maggio.

Ci saranno due processioni per le strade della capitale britannica il giorno dell’incoronazione: una porterà il re per essere incoronato e una parata più ampia tornerà invece a Buckingham Palace dopo la funzione storica, quando il monarca e i membri della famiglia reale faranno un’apparizione dal balcone. Oltre ai nuovi dettagli sui percorsi processionali, le carrozze e le insegne dell’incoronazione, è stata persino progettata una nuova emoji per celebrare i festeggiamenti che apparirà su Twitter quando verranno utilizzati gli hashtag dell’incoronazione durante il fine settimana festivo.