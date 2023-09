Carlo e Camilla a Parigi, l'incontro con Macron e la cena a Versailles: 150 vip, anche Mick Jagger, Arnault e Hugh Grant

La Francia stende il tappeto rosso per Carlo e Camilla. Il re e la regina sono atterrati all'aeroporto parigino di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico. La coppia reale è stata accolta dalla premier, Elisabeth Borne. Mentre il presidente Emmanuel Macron e la première dame, Brigitte, hanno atteso i reali britannici per sfilare insieme sugli Champs-Elysées, fra rigide misure di sicurezza, in attesa della sontuosa cena di gala che stasera ospiterà il sovrano inglese nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles.